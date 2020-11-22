Başakşehir'in rakibi Leipzig, Eintracht Frankfurt deplasmanından 1 puan aldı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda Medipol Başakşehir ile birlikte yer alan Leipzig Bundesliga’nın 8. haftasında Deutsche Bank Park’ta Eintracht Frankfurt’a konuk oldu.

Ev sahibi ekip 43. dakikada Aymen Barkok’un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Çekişmeli geçen karşılaşmada Leipzig 57. dakikada Yussuf Poulsen’in attığı golle 1-1’lik eşitliği sağladı.

Müsabakada başka gol olmadı ve maç 1-1 berabere sonuçlandı. Leipzig puanını 17’ye, Eintracht Frankfurt da 11’e çıkardı.