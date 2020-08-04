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04.08.2020 - 14:27 |

Başakşehir'in rakibinde Boilesen 1 yıl sonra dönüyor!

Kopenhag’da bir yıldır sahalardan uzak kalan Nicolai Boilesen, 15 aylık aranın ardından ilk kez Başakşehir maçında ilk 11’de sahaya çıkacak.

Başakşehir'in rakibinde Boilesen 1 yıl sonra dönüyor!
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Kopenhag’ın sezon boyunca sahalardan uzak olan oyuncusu Nciolai Boilesen, Başakşehir maçıyla birlikte tekrar ilk 11’de sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Sezon başında yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle uzaklaştığı futbola iki hafta önce Brondby maçında 2, Aalborg karşılaşmasında 3 dakika süre alarak dönen deneyimli sol bek ile teknik direktör Solbakken özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Oyuncusuna ‘hazır mısın?’ diye soran teknik adama 28 yaşındaki futbolcudan hazırım yanıtı gelince Kopenhag teknik direktörü 1 yıl aradan sonra ilk kez kendisini ilk 11’e koyma kararı verdi. Danimarkalı milli futbolcu son olarak takımının geçen sene mayıs ayında Bröndby ile yaptığı karşılaşmada ilk 11’de sahaya çıkmıştı.

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