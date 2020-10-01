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01.10.2020 - 00:15 |

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda gruplara kalan son 3 takım belli oldu. Torbalardaki bütün takımlar netleşirken Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri ortaya çıktı. Başakşehir'in 4. torbadan katıldığı kura çekimi bu akşam TSİ 18.00'de yapılacak.

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!
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Şampiyonlar Ligi’nde oynanan ön eleme maçlarının ardından gruplarda mücadele edecek 32 takım belli oldu. Ülkemizi Medipol Başakşehir’in temsil ettiği Devler Ligi’nde kura bu akşam TSİ 18.00’de İsviçre’de çekilecek. Başakşehir’in 4. torbada yer alacağı kurada son şampiyon Bayern Münih ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla 1. torbada yer alacak.

2020’de corona nedeniyle İstanbul’da düzenlenemeyen Şampiyonlar Ligi finali bu sezon Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak. İlk grup maçı 20 Ekim Salı günü, son grup maçı ise 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

1. TORBA: Bayern Münih, Sevilla, Real Madrid, Liverpool, Juventus, PSG, Zenit, Porto

2. TORBA: Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Shakhtar, Dortmund, Chelsea, Ajax

3. TORBA: Dinamo Kiev, Salzburg, Leipzig, Inter, Olympiakos, Lazio, Krasnodar, Atalanta

4. TORBA: Lokomotiv Moskova, Marsilya, Club Brugge, Midtjyyland, Mönchengladbach, BAŞAKŞEHİR, Rennes, Ferencvaros

Başakşehirin Şampiyonlar Liginde muhtemel rakipleri belli oldu

 

Gecenin sonuçlar şöyle: 

PAOK (Yunanistan)-Krasnodar (Rusya): 1-2 (1-2) 

Salzburg (Avusturya)-Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 3-1 (2-1) 

Midtjylland (Danimarka)-Slavia Prag (Çekya): 4-1 (0-0)

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu

 

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