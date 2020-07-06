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06.07.2020 - 21:33 | | Sporx

Başakşehirli Elia'ya İtalya'dan talip!

Başakşehir'de sözleşmesi sona erecek olan Eljero Elia'ya İtalya'dan Genoa talip oldu.

Başakşehirli Elia'ya İtalya'dan talip!
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Başakşehir ile 3. sezonunda şampiyonluk yaşamaya çok yaklaşan Eljero Elia'ya İtalya'dan talip çıktı.

İtalyan basını, Başakşehir ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hollandalı oyuncuya Serie A ekiplerinden Genoa'nın teklif yaptığını kaydetti.

Başakşehir'in kadroda tutmak istediği belirtilen ve Sivasspor'un da gündeminde olduğu kaydedilen Elia'nın, Hollanda'daki ailesine daha yakın olmak için de İtalya'ya sıcak baktığı belirtildi.

Genoa, 8 haftası kalan Serie A'da 27 puanla küme düşme hattının hemen 2 puan üzerinde, 17. sırada yer alıyor.

Başakşehirli Eliaya İtalyadan talip

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