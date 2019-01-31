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31.01.2019 - 11:02 |

Başakşehirli Karim Hafez Kasımpaşa yolunda

Devre arasında Serdar Taşçı, Robinho ve Demba Ba'yı kadrosuna katan Başakşehir'de Karim Hafez ve Kerim Frei ile yollar ayrılıyor.

Başakşehirli Karim Hafez Kasımpaşa yolunda
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Spor Toto Süper Lig'de liderliği kimseye bırakmayan Başakşehir'de ayrılık var.

Ara transfer döneminde Serdar Taşçı, Robinho ve Demba Ba'yı kadrosuna katan İstanbul ekibi Mısırlı oyuncu Karim Hafez ve Alman asıllı Türk oyuncu Kerim Frei ile yollarını ayırma kararı aldı.

Karim Hafez Kasımpaşa'ya

Mısır ekibi Wadi Degla'dan Başakşehir'e transfer olan ve Gael Clichy'nin varlığında forma şansı bulamayan Hafez'in yeni adresi de belli oldu. Mısırlı defans oyuncusu Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile anlaştı. Transferin gün içerisinde bitmesi bekleniyor.

Başakşehir'de forma şansı bulamayan diğer isim ise Kerim Frei. Arda Turan, Elia, Edin Visca gibi isimlerin gerisinde kalan yıldız oyuncuya ise Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor talip oldu. Ayrıca Frei'yi Güney Kıbrıs ve İsrail ekipleri de istiyor...

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