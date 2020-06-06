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06.06.2020 - 17:11 | | TRABZON (AA) -

Başkan Ağaoğlu, 2 genç futbolcuyu ziyaret etti

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan oyuncuları Serkan Asan ve Kerem Baykuş'un ailelerine ziyaret...

Başkan Ağaoğlu, 2 genç futbolcuyu ziyaret etti
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genç oyuncuları Serkan Asan ve Kerem Baykuş'un daveti üzerine yayladaki ailelerini ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre Ağaoğlu, kulübün futbol şube sorumlusu Özer Bayraktar ile birlikte Düzköy ilçesine bağlı Haçka Yaylası'na gitti.

Gösterilen misafirperverlikten dolayı oyuncular ve ailelerine teşekkür eden Ağaoğlu'nun, "Bugün genç kardeşlerimizin daveti üzerine Haçka Yaylası'na geldik. Serkan Asan'ın ve Kerem Baykuş'un ailelerinin bizim için hazırladığı muhteşem yemeklerden yedik. Mısır ekmeği, kuymak, köy yoğurdu ve daha birçok organik lezzetten tattık. Bizim her şeyimiz organik. Yemeğimiz de organik, futbolcumuz da organik, sevgimiz ve samimiyetimiz de organik. Burada biz bizeyiz, yan yanayız ve çok mutluyuz." ifadelerini kullandığı aktarıldı.

 

 

 

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