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16.11.2020 - 15:35 | | Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) -

Başkan Ali Çetin'den Prosinecki açıklaması

Durumu tartışılan teknik direktör Robert Prosinecki'nin görevini sürdüreceğini açıklayan Denizlispor Başkanı Ali Çetin, "Robert Prosinecki işinin başında. Elinden gelenin fazlasını yapıyor. Üzerimizde bir şanssızlık var. Yaşadığımız sıkıntıları en kısa sürede aşacağız. Prosinecki iyi bir teknik direktör. Hocamız da çok emek veriyor" dedi.

Başkan Ali Çetin'den Prosinecki açıklaması
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Süper Lig'de bu sezon oynadığı 7 maçta aldığı tek galibiyetle düşme hattında sondan ikinci sırada kalan Yukatel Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, yenemeyecekleri rakip olmadığını söyledi.

Yayıncı kuruluşun sorularını yanıtlayan Ali Çetin, yaşanılan sıkıntılı süreci en kısa sürede atlatmak istediklerini belirterek, "Bizim için kiminle oynayacağımız önemli değil. Takıma yüzde 100 güveniyorum. Gaziantep FK maçını kazanıp sahamızda ilk galibiyetimizi almak ve çıkışa geçmek istiyoruz" dedi. Ligin ilk haftalarında istedikleri sonuçları alamadıklarını vurgulayan Çetin, "Sezon başında takımın yüzde 70'i değişti. Çok şanssızlıklar yaşadık. Özgür, Sakıb, Sacko, Mustafa sakatlandı. Mücadele etmemiz gerekiyor. Çok iyi bir takımımız var. Bir an önce toparlanmak istiyoruz. Bu hafta Gaziantep FK ile oynayacağız. Bu karşılaşmayı kazanıp sahamızda ilk galibiyetimizi almak ve çıkışa geçmek istiyoruz" diye konuştu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle gelirlerinin yüzde 22 azaldığını kaydeden Başkan Çetin, "Bu günkü rakamlarla 20 milyon TL bir kaybımız var. Biz Anadolu kulübüyüz. Çok para harcama şansımız yok. İyi bir takımız. Üzerimizde bir şanssızlık var. İnşallah kısa süre sonra üzerimizdeki ölü toprağını atıp gerçek Denizlispor'u izleyeceğiz" ifadelerini kullandı. Durumu tartışılan teknik direktör Robert Prosinecki'nin görevini sürdüreceğini açıklayan Çetin, "Robert Prosinecki işinin başında. Elinden gelenin fazlasını yapıyor. Üzerimizde bir şanssızlık var. Yaşadığımız sıkıntıları en kısa sürede aşacağız. Prosinecki iyi bir teknik direktör. Hocamız da çok emek veriyor. Başarılı olmak, kazanmak istiyor. Kulüp tesislerinde kalıyor. Bu emeklerin karşılığını en kısa sürede alacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Başkan Ali Çetinden Prosinecki açıklaması

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