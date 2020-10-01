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01.10.2020 - 18:18 |

BaÅŸkan Çetin: "Konyaspor maçÄ±nÄ± kazanarak çÄ±kÄ±ÅŸa geçeceÄŸiz"

Yukatel Denizlispor'un kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Ali Ã‡etin, hafta sonu sahalarÄ±nda Ä°ttifak Holding Konyaspor ile yapacaklarÄ± maÃ§Ä± kazanarak Ã§Ä±kÄ±ÅŸa geÃ§meyi hedeflediklerini kaydetti.Â

BaÅŸkan Çetin: "Konyaspor maçÄ±nÄ± kazanarak çÄ±kÄ±ÅŸa geçeceÄŸiz"
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SÃ¼per Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'un kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Ali Ã‡etin, hafta sonu sahalarÄ±nda Ä°ttifak Holding Konyaspor ile yapacaklarÄ± maÃ§Ä± kazanarak Ã§Ä±kÄ±ÅŸa geÃ§meyi hedeflediklerini kaydetti.Â 

YeÅŸil-siyahlÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Ã‡etin, yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri, futbolcular ve ailelerinin kulÃ¼p baÅŸkan yardÄ±mcÄ±sÄ± Yavuz Cinkaya'nÄ±n ev sahipliÄŸinde bir araya geldiÄŸi belirtildi.Â 

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen Ã‡etin, sezona iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapamadÄ±klarÄ±nÄ± kaydederek, ligin 4. haftasÄ±nda pazar gÃ¼nÃ¼ Ä°ttifak Holding Konyaspor ile karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±.Â 

Ã–nlerinde uzun bir maratonun bulunduÄŸunu aktaran Ã‡etin, "Sezona iyi bir baÅŸlangÄ±Ã§ yapamadÄ±k. Ancak bu durum bizi asla umutsuzluÄŸa sevk etmemektedir. Bu gibi durumlarÄ± daha Ã¶nceki yÄ±llarda da yaÅŸadÄ±k. Daha yolun baÅŸÄ±ndayÄ±z ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zde uzun bir sezon maratonu var. Biz teknik heyet ve futbolcularÄ±mÄ±za olan inancÄ±mÄ±zÄ± hiÃ§ kaybetmedik. Birlik beraberlik iÃ§erisinde ve Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸarak bugÃ¼nleri geride bÄ±rakacaÄŸÄ±mÄ±zdan hiÃ§ ÅŸÃ¼phemiz yok. Ä°ttifak Holding Konyaspor maÃ§Ä±nÄ± kazanarak Ã§Ä±kÄ±ÅŸa geÃ§eceÄŸiz." ifadelerini kullandÄ±.Â 

TakÄ±m kaptanÄ± Hugo Rodallega ise takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± adÄ±na yÃ¶netim kuruluna teÅŸekkÃ¼r ederek, ellerinden gelenin fazlasÄ±nÄ± yapacaklarÄ± ve galip gelmek iÃ§in savaÅŸacaklarÄ± sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdi.

BaÅŸkan Ã‡etin: Konyaspor maÃ§Ä±nÄ± kazanarak Ã§Ä±kÄ±ÅŸa geÃ§eceÄŸiz

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