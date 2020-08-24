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24.08.2020 - 15:50 | | Ä°STANBUL (AA) -

BaÅŸkan Davor Suker'den TFF BaÅŸkanÄ± Özdemir'e  ziyaret

HÄ±rvatistan Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Davor Suker,Â TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir'i ziyaret etti.Â

BaÅŸkan Davor Suker'den TFF BaÅŸkanÄ± Özdemir'e  ziyaret
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HÄ±rvatistan Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Davor Suker,Â  TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir'i ziyaret etti.Â 

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TFF'nin Riva'daki idari merkezindeÂ  gerÃ§ekleÅŸen nezaket ziyaretinde, TFF 1. BaÅŸkan Vekili ve UEFA YÃ¶netim KuruluÂ  Ãœyesi Servet YardÄ±mcÄ± ile Genel Sekreter Kadir KardaÅŸ yer aldÄ±.

BaÅŸkan Nihat Ã–zdemir, Davor Suker'e A Milli TakÄ±m formasÄ± hediyeÂ  ederken, Suker de BaÅŸkan Ã–zdemir ve Servet YardÄ±mcÄ±'ya kendi yazdÄ±ÄŸÄ± "The GoldenÂ  Boot" (AltÄ±n AyakkabÄ±) isimli kitabÄ±nÄ± takdim etti.

Davor Suker, Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde incelemelerde de bulundu. Ziyaret, birlikte yenen yemek ile sona erdi.

BaÅŸkan Davor Sukerden TFF BaÅŸkanÄ± Ã–zdemireÂ  ziyaret

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