HÄ±rvatistan Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Davor Suker,Â TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir'i ziyaret etti.Â

TFF'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, TFF'nin Riva'daki idari merkezindeÂ gerÃ§ekleÅŸen nezaket ziyaretinde, TFF 1. BaÅŸkan Vekili ve UEFA YÃ¶netim KuruluÂ Ãœyesi Servet YardÄ±mcÄ± ile Genel Sekreter Kadir KardaÅŸ yer aldÄ±.

BaÅŸkan Nihat Ã–zdemir, Davor Suker'e A Milli TakÄ±m formasÄ± hediyeÂ ederken, Suker de BaÅŸkan Ã–zdemir ve Servet YardÄ±mcÄ±'ya kendi yazdÄ±ÄŸÄ± "The GoldenÂ Boot" (AltÄ±n AyakkabÄ±) isimli kitabÄ±nÄ± takdim etti.

Davor Suker, Hasan DoÄŸan Milli TakÄ±mlar Kamp ve EÄŸitim Tesisleri'nde incelemelerde de bulundu. Ziyaret, birlikte yenen yemek ile sona erdi.

Â

Â Â

Â