Başkan Fatih Mert açıkladı! Ankaragücü'nde seçim kararı...

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, seçim kararı aldıklarını açıkladı.

Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Ankaragüçlüler. Bu kulübü Allah'a şükürler olsun yok olmaktan kurtardık. Çok çaba sarfettik. 41 adet dosyayı hallettik. 20 milyon Euro cezasını ödedik ve takımımız hala Süper Lig'de. Daha ligin 4'de 1'i oynanmadı. Fakat istenilen saha sonuçlarını da alamadığımız malum. Maalsef ülkemizde futbol sonuç demek. Sonuç olmayınca yapılan çok büyük işler göze görünmüyor. Aralık ayında kongre için özel izin isteyip kongrenin yapılmasını sağlayacağız. Gördüğümüz kadarıyla bir değişim isteniyor. Yönetecek arkadaşlar hazırlıklarına yapsınlar. Biz bize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Önemli olan Ankaragücü'nün yaşaması ve hakettiği yerde olmasıdır" ifadelerini kullandı.