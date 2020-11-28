Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Başkan Fatih Mert açıkladı! Ankaragücü'nde seçim kararı...
28.11.2020 - 00:04 |

Başkan Fatih Mert açıkladı! Ankaragücü'nde seçim kararı...

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, seçim kararı aldıklarını açıkladı.

Başkan Fatih Mert açıkladı! Ankaragücü'nde seçim kararı...
ABONE OL

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, seçim kararı aldıklarını açıkladı.

Fatih Mert, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili Ankaragüçlüler. Bu kulübü Allah'a şükürler olsun yok olmaktan kurtardık. Çok çaba sarfettik. 41 adet dosyayı hallettik. 20 milyon Euro cezasını ödedik ve takımımız hala Süper Lig'de. Daha ligin 4'de 1'i oynanmadı. Fakat istenilen saha sonuçlarını da alamadığımız malum. Maalsef ülkemizde futbol sonuç demek. Sonuç olmayınca yapılan çok büyük işler göze görünmüyor. Aralık ayında kongre için özel izin isteyip kongrenin yapılmasını sağlayacağız. Gördüğümüz kadarıyla bir değişim isteniyor. Yönetecek arkadaşlar hazırlıklarına yapsınlar. Biz bize düşeni yapmaya her zaman hazırız. Önemli olan Ankaragücü'nün yaşaması ve hakettiği yerde olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Başkan Fatih Mert açıkladı Ankaragücünde seçim kararı...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Ankaragücü - Trabzonspor maçına damga vuran gol! Takım arkadaşları inanamadı...
    CZN Burak'tan Kongo'daki hayranına jest!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Başkan Fatih Mert açıkladı!
      Başkan Fatih Mert açıkladı!
    2. Maradona, İtalya Serie A maçlarında anılacak
      Maradona, İtalya Serie A maçlarında anılacak
    3. Kocaelispor'da 5 futbolcuda koronavirüs tespit edildi!
      Kocaelispor'da 5 futbolcuda koronavirüs tespit edildi!
    4. Türkiye, Estonya'ya gol yağdırdı!
      Türkiye, Estonya'ya gol yağdırdı!
    5. Bakan Kasapoğlu, teknik direktör Yılmaz Vural'ı ziyaret etti
      Bakan Kasapoğlu, teknik direktör Yılmaz Vural'ı ziyaret etti



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa dönüyor!

    Son dakika - Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa dönüyor!

    Eskişehirspor'da 4 kişini koronavirüs testi pozitif çıktı!

    Eskişehirspor'da 4 kişini koronavirüs testi pozitif çıktı!

    Son dakika - Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi Ajdin Hasic'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

    Son dakika - Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi Ajdin Hasic'in koronavirüs testi pozitif çıktı!

    Uğurcan Çakır'dan Yusuf Yazıcı açıklaması!

    Uğurcan Çakır'dan Yusuf Yazıcı açıklaması!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet