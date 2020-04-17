Başkan Gravina, Serie A için tarih verdi!

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina, Serie A'nın başlangıcıyla ilgili tarih verdi.

İtalyan basınına konuşan Gravina, ligde ilk maçların Mayıs sonu ile Haziran başı arasında başlayabileceğini açıkladı.

Gravina: "Sezonun sona erdirilmesini isteyenler, ya futbolu ya da İtalyanları sevmiyordur ve geleceğe dair, futbolun yeniden başlamasına dair umutlarımızı elimizden almak istiyordur." ifadelerini kullandı.

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