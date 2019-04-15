Başkan Gümüşdağ'dan Abdurrahim Albayrak'a yanıt!

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Fenerbahçe maçından sonra yaptığı ''Konya maçının VAR kayıtları elimizde'' açıklamalarına cevap verdi.

"Hayretle izliyorum"

"Rakibimizin yöneticisinin bir açıklaması olmuş. Hayretle izliyorum. Biz, aynı rakiple, aynı sahada, aynı hakemle oynadığımız maçta VAR kapandı ve golümüz hatalı kararla iptal edildi. İki puanımız gitti ama hiçbir zaman rakip tarafından organize edildi demedik."

"Bugün ligin ve Avrupa'nın en az gol yiyen takımıyız"

"Saha içindeki mücadeleyle öne çıkalım, saha dışına çıkarsak etik olmaz. Benim çok tarzım değildir bu konuşmalar. Bugün ligin ve Avrupa'nın en az gol yiyen, ligin en çok galip gelen takımıyız. Buna rağmen bu ifadeleri şaşkınlıkla dinliyorum."

"VAR'ın kayıtları elimizde diye bir açıklama var"

"VAR'ın en çok sıkıntısını yaşayan başkan olarak hala ısrarla savunucusuyum. Orada çok daha vahim bir durum var. Bugün kulüpteki arkadaşlara talimat verdim. TFF ile yazışma yapacağız. VAR'ın kayıtları elimizde deniyor. TFF dışında kimsede VAR kayıtları olamaz. Kulüpteki hukuk müşaviri arkadaşlara talimat verdim, yarın TFF'ye bir ziyaret yapacağız. VAR'ın kayıtları elimizde diye bir açıklama var. TFF dışında kimsede VAR kayıtları olamaz. Demek ki hukuk dışı elde edilmiş, ki elde edildiğini söylüyor."

"Suç duyurusunda blunduk"

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gerekli suç duyurusunda bulunun dedim hukukçu arkadaşlara. TFF acilen bir araştırma komisyonu kurmalı. Federasyon içinde bu tür kayıtlar el altından verildiyse, görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunmak zorunda."