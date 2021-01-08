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HaberlerYeni Malatyaspor Haberleri Başkan Gürkan: Adil Gevrek’in para talebi olmadı
08.01.2021 - 14:01 |

Başkan Gürkan: Adil Gevrek’in para talebi olmadı

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek’in kendisini ve diğer merkez belediyelerini ziyaret ederek kulübe maddi destek istediği yönünde çıkan haberlerle ilgili açıklamada bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, haberlerin doğru olmadığını ve Adil Gevrek’in kendisinden para talebinin olmadığını söyledi.

Başkan Gürkan: Adil Gevrek’in para talebi olmadı
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Yeni Malatyaspor’a her zaman desteklerinin süreceğini kaydeden Başkan Gürkan, "Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek bizden para İstemedi. Kulüp ile ilgili bilgi verdi. Transferler hakkında bilgi verdi. Resim konusuna gelecek olursak, o an belediye başkanlarımızla oradaydık. Öyle denk geldi. Yeni Malatyaspor’a yardım konusunda, ben bu şehrin belediye başkanıyım, tabi ki yardım yapacağız. Stat kirasını belediye olarak ödüyoruz. Ayrıca stat giderlerini, tadilatlarını Esenlik karşılıyor. Bunların hepsi bir destektir. Bizim gidip orada maçı izlememiz destektir. Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleri de reklam vererek desteklerini yapıyorlar. Büyükşehir olarak biz de reklam veriyoruz. Ama ayrı bir şekilde maddi yardım kasadan çıkmayacak. Zaten başkanın da bizden böyle bir talebi olmadı" diye konuştu.

Başkan Gürkan: Adil Gevrek’in para talebi olmadı


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