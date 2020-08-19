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19.08.2020 - 23:27 |

BaÅŸkan Infantino, FIFA Etik Kurulunda aklandÄ±

FIFA BaÄŸÄ±msÄ±z Etik Kurulu AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lan Gianni Infantino'nun suÃ§suz olduÄŸuna hÃ¼kmetti.Â

BaÅŸkan Infantino, FIFA Etik Kurulunda aklandÄ±
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FIFA BaÄŸÄ±msÄ±z Etik Kurulu AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, hakkÄ±nda Ä°sviÃ§re'de soruÅŸturma aÃ§Ä±lan baÅŸkan Gianni Infantino'nun suÃ§suz olduÄŸuna hÃ¼kmetti.Â 

FIFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, araÅŸtÄ±rma komisyonu baÅŸkanÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda Ã§Ä±kan iddialar Ã¼zerine baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma neticesinde, Infantino'nun FIFA Etik YÃ¶netmeliÄŸi'ndeki herhangi bir maddeyi ihlal etmediÄŸi sonucuna varÄ±ldÄ±.

Konuya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ktan sonra, 21 Haziran'da da Infantino'ya yÃ¶nelik ÅŸikayette bulunulduÄŸu belirtildi.Â 

BaÅŸkan Infantino, FIFA Etik Kurulunda aklandÄ±

Ä°sviÃ§re BaÅŸsavcÄ±sÄ± Michael Lauber ile buluÅŸtuÄŸu iddia edilen Infantino'ya yÃ¶neltilen suÃ§lamalar arasÄ±nda, masraflarÄ± FIFA tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan Ã¶zel uÃ§akla Surinam'dan Cenevre'ye gitmenin de bulunduÄŸu paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â 

Infantino ile BaÅŸsavcÄ± Lauber arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi incelemek iÃ§in Ä°sviÃ§re'de soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Temmuz ayÄ±nda istifasÄ±nÄ± veren Lauber, 2015'te baÅŸlatÄ±lan FIFA'daki rÃ¼ÅŸvet ve yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Infantino, hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± yÃ¼zÃ¼nden istifa etmek zorunda kalan Sepp Blatter'in yerine 2016'da FIFA BaÅŸkanÄ± seÃ§ilmiÅŸti.

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