BaÅŸkan Infantino, FIFA Etik Kurulunda aklandÄ±
FIFA BaÄŸÄ±msÄ±z Etik Kurulu AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lan Gianni Infantino'nun suÃ§suz olduÄŸuna hÃ¼kmetti.Â
FIFA BaÄŸÄ±msÄ±z Etik Kurulu AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, hakkÄ±nda Ä°sviÃ§re'de soruÅŸturma aÃ§Ä±lan baÅŸkan Gianni Infantino'nun suÃ§suz olduÄŸuna hÃ¼kmetti.Â
FIFA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, araÅŸtÄ±rma komisyonu baÅŸkanÄ±nÄ±n mayÄ±s ayÄ±nda Ã§Ä±kan iddialar Ã¼zerine baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± soruÅŸturma neticesinde, Infantino'nun FIFA Etik YÃ¶netmeliÄŸi'ndeki herhangi bir maddeyi ihlal etmediÄŸi sonucuna varÄ±ldÄ±.
Konuya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±ktan sonra, 21 Haziran'da da Infantino'ya yÃ¶nelik ÅŸikayette bulunulduÄŸu belirtildi.Â
Ä°sviÃ§re BaÅŸsavcÄ±sÄ± Michael Lauber ile buluÅŸtuÄŸu iddia edilen Infantino'ya yÃ¶neltilen suÃ§lamalar arasÄ±nda, masraflarÄ± FIFA tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan Ã¶zel uÃ§akla Surinam'dan Cenevre'ye gitmenin de bulunduÄŸu paylaÅŸÄ±ldÄ±.Â
Infantino ile BaÅŸsavcÄ± Lauber arasÄ±ndaki iliÅŸkiyi incelemek iÃ§in Ä°sviÃ§re'de soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Temmuz ayÄ±nda istifasÄ±nÄ± veren Lauber, 2015'te baÅŸlatÄ±lan FIFA'daki rÃ¼ÅŸvet ve yolsuzluk soruÅŸturmasÄ±nÄ±n baÅŸÄ±nda yer almÄ±ÅŸtÄ±.Â
Infantino, hakkÄ±ndaki yolsuzluk iddialarÄ± yÃ¼zÃ¼nden istifa etmek zorunda kalan Sepp Blatter'in yerine 2016'da FIFA BaÅŸkanÄ± seÃ§ilmiÅŸti.