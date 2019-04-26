Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Başkan Kartal'dan dostluk mesajları
26.04.2019 - 12:11 | | RİZE (AA)

Başkan Kartal'dan dostluk mesajları

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, "(Demir Grup Sivasspor maçı) Türkiye'ye iki kardeş kulübün güzel futbolunu izleteceğiz. Kazananı ve kaybedeni maç sonunda birlikte alkışlayacağız" dedi.

Başkan Kartal'dan dostluk mesajları
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Hasan Kartal, Türkiye'ye iki kardeş kulübün keyifli mücadelesini izlettireceklerini söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarıda yakaladıkları çıkışın kendilerini üst sıralara taşıdığını, her maça final niteliğinde baktıklarını belirtti.

Kolay olmayan bir yoldan geldiklerine dikkati çeken Kartal, "Ligin ikinci yarısında ateşten çemberin içinden geçerek bulunduğumuz yere geldik. Hak ederek geldiğimiz yerde kalıcı olmak istiyoruz. 'Birlikte başaracağız' sloganı ile çıktığımız yolda taraftarımız ile iyi bir hava yakaladık. Artık üst sıraları takip ediyoruz. Üst sıralardaki yerimizi korumak için Sivasspor karşısında kazanmak zorundayız." diye konuştu.

Kartal, Sivasspor'un çok değerli bir camia olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Futbolda sonuçlar gelip geçicidir ama dostluklar kalıcıdır. Bizim Sivasspor ile ayrı bir hukukumuz var. Her iki takım da kazanmaya oynayacak ama taraftarlar, yönetimler yan yana olacak. İki kardeş kulübün keyifli bir mücadelesi olacak. Türkiye'ye iki kardeş kulübün güzel futbolunu izleteceğiz. Kazananı ve kaybedeni maç sonunda birlikte alkışlayacağız."

Öte yandan, yeşil-mavili ekipte dünkü antrenmanda sakatlanan Prejuce Nakoulma'nın kadroda yer alamayacağı, sakatlıktan çıkan Aatıf Chahechouhe'nun ise durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.

Gökhan Dinç: Şu an en mutsuz teknik direktör Abdullah Avcı'dır...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Galatasaray'dan Heny Onyekuru sürprizi
    Galatasaray'dan Heny Onyekuru sürprizi
  2. Ahmet Çakar'dan Belözoğlu iddiası: Ayrılırsa Fenerbahçe şampiyon olur!
    Ahmet Çakar'dan Belözoğlu iddiası: Ayrılırsa Fenerbahçe şampiyon olur!
  3. Rıdvan Dilmen: Başakşehir'in şampiyonluğunun kitabı yazılmalı
    Rıdvan Dilmen: Başakşehir'in şampiyonluğunun kitabı yazılmalı
  4. Beşiktaş'ta hırsızlık operasyonu! Kamerayla yakalandı...
    Beşiktaş'ta hırsızlık operasyonu! Kamerayla yakalandı...
  5. Transfer haberleri | Novak'tan açıklama: Önümüzdeki yıllarda...
    Transfer haberleri | Novak'tan açıklama: Önümüzdeki yıllarda...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TFF 2. Lig’de play-off heyecanı!

TFF 2. Lig’de play-off heyecanı!

Bilal Erdoğan’dan Başakşehir kutlaması!

Bilal Erdoğan’dan Başakşehir kutlaması!

Ersin Destanoğlu: "Beşiktaş’a para kazandırarak Avrupa’ya gideceğim”

Ersin Destanoğlu: "Beşiktaş’a para kazandırarak Avrupa’ya gideceğim”

Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui: "Henüz hiçbir yere imza atmadım"

Galatasaray transfer haberleri | Omar Elabdellaoui: "Henüz hiçbir yere imza atmadım"

Sıradaki Haber