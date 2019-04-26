Başkan Kartal'dan dostluk mesajları

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlayacak Çaykur Rizespor'da, kulüp başkanı Hasan Kartal, Türkiye'ye iki kardeş kulübün keyifli mücadelesini izlettireceklerini söyledi.

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikinci yarıda yakaladıkları çıkışın kendilerini üst sıralara taşıdığını, her maça final niteliğinde baktıklarını belirtti.

Kolay olmayan bir yoldan geldiklerine dikkati çeken Kartal, "Ligin ikinci yarısında ateşten çemberin içinden geçerek bulunduğumuz yere geldik. Hak ederek geldiğimiz yerde kalıcı olmak istiyoruz. 'Birlikte başaracağız' sloganı ile çıktığımız yolda taraftarımız ile iyi bir hava yakaladık. Artık üst sıraları takip ediyoruz. Üst sıralardaki yerimizi korumak için Sivasspor karşısında kazanmak zorundayız." diye konuştu.

Kartal, Sivasspor'un çok değerli bir camia olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Futbolda sonuçlar gelip geçicidir ama dostluklar kalıcıdır. Bizim Sivasspor ile ayrı bir hukukumuz var. Her iki takım da kazanmaya oynayacak ama taraftarlar, yönetimler yan yana olacak. İki kardeş kulübün keyifli bir mücadelesi olacak. Türkiye'ye iki kardeş kulübün güzel futbolunu izleteceğiz. Kazananı ve kaybedeni maç sonunda birlikte alkışlayacağız."

Öte yandan, yeşil-mavili ekipte dünkü antrenmanda sakatlanan Prejuce Nakoulma'nın kadroda yer alamayacağı, sakatlıktan çıkan Aatıf Chahechouhe'nun ise durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi.