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03.12.2020 - 20:45 | | AA

BaÅŸkan Mustafa Cengiz, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol TakÄ±mÄ± ile buluÅŸtu

Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz, 3 AralÄ±k DÃ¼nya Engelliler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± tekerlekli sandalye basketbol takÄ±mÄ±yla buluÅŸtu.Â

BaÅŸkan Mustafa Cengiz, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol TakÄ±mÄ± ile buluÅŸtu
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Galatasaray KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mustafa Cengiz, 3 AralÄ±k DÃ¼nya Engelliler GÃ¼nÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± tekerlekli sandalye basketbol takÄ±mÄ±yla buluÅŸtu.Â 

SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± kulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Cengiz ve yÃ¶netim kurulu Ã¼yesi Mahmut Recevik, tekerlekli sandalye basketbol takÄ±mÄ± oyuncularÄ± ve baÅŸantrenÃ¶r Sedat Ä°ncesu ile TÃ¼rk Telekom StadÄ±'nda bir araya geldi.

Oyuncular, BaÅŸkan Cengizâ€™e el yapÄ±mÄ± Ä°ran halÄ±sÄ± hediye etti.Â 

Cengiz, GSTV'ye yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ben onlarla birlikte Ã§ok mutluyum. Ailemle beraberim, Sedat hocamla beraberim. BÃ¼tÃ¼n Ã¶mrÃ¼nÃ¼, ruhunu veriyor oraya saÄŸ olsun. Bazen sinirini, Ã¶fkesini de veriyor ama biz ondan da Ã§ok memnunuz. SporcularÄ±mÄ±zÄ±n verdiÄŸi mÃ¼cadeleden de Ã§ok memnunuz. Tek hanÄ±m kÄ±zÄ±mÄ±z var takÄ±mda ondan da Ã§ok memnunuz. Rakiplerimiz alÄ±nmasÄ±n biz bu iÅŸin Ã¶ncÃ¼sÃ¼yÃ¼z. Bizim Tekerlekli Basketbol TakÄ±mÄ±mÄ±z 20 yÄ±llÄ±k lig sezonunda 11 kere ÅŸampiyon oldu. Kimse pek farkÄ±nda deÄŸil. TÃ¼rkiye futbol Ã¼lkesi sonra biraz basketbol, biraz voleybol." ifadelerini kullandÄ±.

BaÅŸkan Mustafa Cengiz, Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol TakÄ±mÄ± ile buluÅŸtu

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