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HaberlerGalatasaray Haberleri Başkan Nihat Tazearslan: "Selçuk İnan ile görüşme oldu"
14.07.2020 - 21:25 |

Başkan Nihat Tazearslan: "Selçuk İnan ile görüşme oldu"

Süper Lig'de yükselen Hatayspor'da Başkan Nihat Tazearslan, Selçuk İnan açıklamasında bulundu.

Başkan Nihat Tazearslan: "Selçuk İnan ile görüşme oldu"
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53 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'de yükselen Hatayspor'da Başkan Nihat Tazearslan, Selçuk İnan açıklamasında bulundu.

Trt Spor'a konulan Tazearslan: "Selçuk İnan ile görüşme oldu ama herhalde Galatasaray'da devam edecek. Memleketimizin çocuğu Selçuk. İstedik, gelmeyi isteyip istemediğini sorduk. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Nihat Tazearslan: Selçuk İnan ile görüşme oldu

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