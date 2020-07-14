14.07.2020 - 21:25 |
Başkan Nihat Tazearslan: "Selçuk İnan ile görüşme oldu"
Süper Lig'de yükselen Hatayspor'da Başkan Nihat Tazearslan, Selçuk İnan açıklamasında bulundu.
53 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'de yükselen Hatayspor'da Başkan Nihat Tazearslan, Selçuk İnan açıklamasında bulundu.
Trt Spor'a konulan Tazearslan: "Selçuk İnan ile görüşme oldu ama herhalde Galatasaray'da devam edecek. Memleketimizin çocuğu Selçuk. İstedik, gelmeyi isteyip istemediğini sorduk. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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