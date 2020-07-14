Başkan Nihat Tazearslan: "Selçuk İnan ile görüşme oldu"

53 yıllık kulüp tarihinde ilk kez Süper Lig'de yükselen Hatayspor'da Başkan Nihat Tazearslan, Selçuk İnan açıklamasında bulundu.

Trt Spor'a konulan Tazearslan: "Selçuk İnan ile görüşme oldu ama herhalde Galatasaray'da devam edecek. Memleketimizin çocuğu Selçuk. İstedik, gelmeyi isteyip istemediğini sorduk. Başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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