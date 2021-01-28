Başkan Özdemir iki takımı da kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Süper Kupa maçında kötü hava şartlarına rağmen güzel futbol izlediklerini söyledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Trabzonspor'un Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek Süper Kupa'yı kazandığı karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özdemir, "İki takımı da tebrik ediyorum. Kötü hava şartları altında bize iyi futbol seyrettirdiler. Bu 2019-2020'nin son kupasıydı. Bugüne kadar ertelemiştik onu. Hedefimiz bunu Katar'ın başkenti Doha'da oynamaktı. Fakat pandemi şartlarından dolayı bunu bir yıl ertelemek istediler. Biz de kabul ettik. Burada hava şartlarının böyle olacağını bilemiyorduk. Çok önceden belirlemiştik tarihi." şeklinde konuştu.

Stadı çok beğendiğini söyleyen Özdemir, "Aydınlatması olsun, sahanın zemini olsun bu ağır şartlara rağmen futbol oynamaya çok elverişliydi. Ayrıca yapmış olduğumuz rüzgar panelleri sayesinde de bu rüzgarlı havada gayet iyi bir ortamda maç oynandı." ifadelerini kullandı.