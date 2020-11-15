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15.11.2020 - 17:05 | | ANKARA (AA)

Başkan Üçlertoprağı: 'Türkiye Grand Prix'ini kusursuz yönettik'

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini kusursuz bir şekilde yönettiklerini ifade etti.

Başkan Üçlertoprağı: 'Türkiye Grand Prix'ini kusursuz yönettik'
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TOSFED Başkanı Üçlertoprağı, Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışa ilişkin, "Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'ine, 7 hafta gibi çok kısa bir sürede hazırlandık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle 850 kişilik kadromuzla çok başarılı bir organizasyonu geride bıraktık ve TOSFED olarak kusursuz bir yarış yönettik." değerlendirmesinde bulundu.

Üçlertoprağı, "Birçok ülke mevcut pandemi şartlarında bu tür organizasyonları yapamazken, bu kadar kısa bir zamanda üst düzey bir organizasyon ile ülkemizin gücünü ve sportif kabiliyetlerini göstermiş olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Uzun zaman sonra ülkemizin ev sahipliği yaptığı bu büyük organizasyonun kusursuz şekilde gerçekleşmesi için büyük bir özveriyle çalışan tüm görevli ve gözetmenlerimize çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Üçlertoprağı: Türkiye Grand Prixini kusursuz yönettik

 

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