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12.02.2020 - 23:25 |

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'in ikinci eşleşmesi belli oldu

Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'in ikinci eşleşmesi de belli oldu.

Basketbol Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final'in ikinci eşleşmesi belli oldu

Bu sezon yeni formatta oynanan kupanın çeyrek final maçları tamamlandı.

Türk Telekom, sahasında ağırladığı Pınar Karşıyaka'yı 62-56 yenerek kendi evinde oynanacak Dörtlü Final'e kalmaya hak kazandı.

Günün ikinci maçında ise Fenerbahçe Beko, Teksüt Bandırma'yı 100-70'le geçerek Dörtlü Final'e kaldı.

Böylece Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko, Dörtlü Final'de birbirlerine rakip oldu.

Çeyrek finalde rakiplerini dün oynanan karşılaşmalarda geçen Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta, Dörtlü Final'in diğer maçında karşılaşacak.

Ankara'da 14-16 Şubat'ta düzenlenecek Dörtlü Final'in maç programı şöyle:

 

14 Şubat Cuma:

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray Doğa Sigorta

20.30 Türk Telekom-Fenerbahçe Beko

 

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