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02.02.2021 - 20:24 |

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grupları belirlendi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu grupları kura çekimi yapıldı. TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka I Grubu'nda, Türk Telekom ise K Grubu'nda mücadele edecek.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grupları belirlendi
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İlk tur grup aşamasını geçen 16 takım, İsviçre'nin Mies kasabasındaki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde gerçekleştirilen çekiliş sonucu dörderli 4 gruba ayrıldı.

Buna göre, Türk kulüplerinden TOFAŞ ve Pınar Karşıyaka I Grubu'nda, Türk Telekom ise K Grubu'nda yer aldı.

Play-off gruplarındaki karşılaşmalar, 2-3 Mart tarihlerinde başlayacak ve 6-7 Nisan tarihlerinde sona erecek.

Altı maç sonunda grubunu ilk 2 sırada bitiren ekipler, 5-9 Mayıs tarihlerindeki 8'li finale yükselecek.

Play-off turu gruplarının dağılımı şöyle:

I Grubu: TOFAŞ, Pınar Karşıyaka, Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail), Happy Casa Brindisi (İtalya)
J Grubu: Hereda San Pablo Burgos (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya), VEF Riga (Letonya), Igokea (Bosna Hersek)
K Grubu: Türk Telekom, SIG Strasbourg (Fransa), AEK (Yunanistan), Nizhny Novgorod (Rusya)
L Grubu: Casademont Zaragoza (İspanya), Brose Bamberg (Almanya), ERA Nymburk (Çekya), Dinamo Sassari (İtalya)

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