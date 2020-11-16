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16.11.2020 - 20:37 | | AA

Basketbol Gençler Ligi'nde yeni sezon 8 Şubat 2021'de başlayacak

Basketbol Gençler Ligi'nde yeni sezonunun, 8 Şubat 2021'de başlayacağı duyuruldu.

Basketbol Gençler Ligi'nde yeni sezon 8 Şubat 2021'de başlayacak
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Basketbol Gençler Ligi'nde yeni sezonunun, 8 Şubat 2021'de başlayacağı duyuruldu. 

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ligde bulunan tüm paydaşların sağlık durumları ön planda tutularak gerçekleştirilen araştırmalar ve TBF Sağlık Kurulunun tavsiyeleri sonucunda, 2020-2021 sezonunun oynanmasına yönelik detaylı bir planlama yapıldığı belirtildi. 

Organizasyonda karşılaşmaların, kısa sezon formatıyla 8 Şubat 2021'de başlayacağı aktarıldı. 

Basketbol Gençler Liginde yeni sezon 8 Şubat 2021de başlayacak

Tek devreli olarak düzenlenecek Basketbol Gençler Ligi'nin turnuva tarihleri şöyle: 

- Normal Sezon 1. Fanus 

A Grubu: 8-11 Şubat 

B Grubu: 15-18 Şubat 

- Normal Sezon 2. Fanus 

A Grubu: 1-4 Mart 

B Grubu: 8-11 Mart 

- Normal Sezon 3. Fanus 

A Grubu: 29 Mart-1 Nisan 

B Grubu: 5-8 Nisan 

Öte yandan, play-off müsabakaları için statü, tarih ve yer bilgilerinin daha sonra ilan edileceği vurgulandı.

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