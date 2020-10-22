Kapalı Spor Salonu'nda oynanan basketbol, Türkiye'de ve Avrupa ile beraber Amerika'da ve pek çok farklı ülkede lig usulü üzerinden oynanmaktadır. Basketbol belli kuralları bulunan ve belli oyuncu sayısı üzerinden oynanan eğlenceli bir spordur.



Basketbol Kaç Kişiyle Oynanır, Saha Ölçüleri ve Kuralları Nelerdir?



Öncelikle basketbolun 5'er kişi ile oynandığını söylemek gerekir. Her takımda 5 oyuncu bulunur ve bu oyuncular farklı mevkilerde görev alır. Ayrıca takımlar toplamda 12 kişiyle sahaya çıkar ve 7 tanesi yedek olur. Toplamda 10'ar dakikalık periyotlar kapsamında 4 periyot oynanır. Yani oyun toplamda 40 dakika içerisinde biter.



Basketbol sahası ise 28 x 15 metre şeklinde ifade edilmektedir. Yani uzunluğu 28 metre iken genişliği ise 15 metredir. Futbol sahası gibi tam ortadan ikiye bölünmüştür ve yine ortasında bir başlangıç çizgisi bulunur.

Basketboldaki en önemli kural top evdeyken 3 defa adım atma yasağıdır. Yani oyuncu topu elinde tutarken üçten fazla adım atamaz. Mutlaka topu bir kere en azından yerde sektirmeli ve adım atılmalıdır. Ayrıca topa ayakla dokunmak yasaktır ve zıplamak suretiyle ayakları yerden keserek basket atılabilir. Potaya dokunmak serbesttir ve böylece smaç atılabilir. Top rakibin elindeyken rakibin herhangi bir şekilde eline dokunulamaz ya da fiziksel sert bir müdahale yapılamaz. Bu faul olarak ifade edilir. Ayrıca her oyuncunun 5 faul yapma hakkı vardır. Bu hafta olduktan sonra oyuncu bir daha oyuna giremez. Oyunda 3’lük, 2’lik ve aynı zamanda serbest atışlardan 1’lik sayı elde edilebilmektedir.