Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Basketbol Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı Ankara'da yaşanacak
13.02.2020 - 10:53 |

Basketbol Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı Ankara'da yaşanacak

Basketbol Solgar Vitamin Erkekler Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı, yarın Ankara'da başlayacak.

Basketbol Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı Ankara'da yaşanacak

Yeni bir formatla bu sene Dörtlü Final sistemiyle yapılacak organizasyon, Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Yarı final maçlarında yarın Darüşşafaka Tekfen ile Galatasaray Doğa Sigorta saat 17.30'da, Türk Telekom ile Fenerbahçe Beko ise saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmaların galipleri, 16 Şubat Pazar günü saat 17.00'de finalde mücadele edecek.

- Dörtlü Final'e nasıl geldiler?

 

Kupayı kazanma mücadelesi verecek takımlar, Dörtlü Final'e zorlu rakiplerini eleyerek geldi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarıyı ilk 8'de tamamlayan takımlar, Solgar Vitamin Türkiye Kupası'na katılarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Çeyrek finalin en büyük sürprizine Darüşşafaka Tekfen imza attı. Yeşil-siyahlılar, ING Basketbol Süper Ligi ve THY Avrupa Ligi'nde lider durumda bulunan Anadolu Efes'i 81-71 yenerek kupanın dışına etti.

Darüşşafaka Tekfen'in rakibi Galatasaray Doğa Sigorta ise güçlü rakibi TOFAŞ'ı 98-81 yenerek Ankara biletini aldı.

Başkent ekibi Türk Telekom da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak organizasyonda yer almaya hak kazandı. ING Basketbol Süper Ligi'nin ikinci sırasındaki Pınar Karşıyaka'yı 62-56 yenen Türk Telekom, adını Dörtlü Final'e yazdırdı.

Çeyrek finalin son maçında ise Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Teksüt Bandırma'yı 100-70 yenerek Dörtlü Final'e kalarak Türk Telekom'un rakibi oldu.

Basketbol Türkiye Kupasında Dörtlü Final heyecanı Ankarada yaşanacak

Fenerbahçe'den iddialı paylaşım!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Grasshopper'dan Altınordu girişimi

Grasshopper'dan Altınordu girişimi

Eskişehirspor’a Mustafa Özer dokunuşu

Eskişehirspor’a Mustafa Özer dokunuşu

Okan Buruk, Sergen Yalçın’a karşı ilk galibiyetin peşinde

Okan Buruk, Sergen Yalçın’a karşı ilk galibiyetin peşinde

Başakşehir, 8 maçta Beşiktaş’a 1 kez kaybetti

Başakşehir, 8 maçta Beşiktaş’a 1 kez kaybetti

Sıradaki Haber