06.03.2020 - 09:47 | | İSTANBUL (AA)
Basketbolda 22. hafta heyecanı
ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 22. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 3 ligde haftanın maç programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)
15.15 OGM Ormanspor-Türk Telekom (Ankara)
20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Gazanfer Bilge)
8 Mart Pazar:
13.00 Teksüt Bandırma-Sigortam.net İTÜ Basket (Teksüt Kara Ali Acar)
15.15 Beşiktaş Sompo Sigorta-Fenerbahçe Beko (BJK Akatlar)
17.30 TOFAŞ-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (TOFAŞ)
17.30 Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray Doğa Sigorta (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
9 Mart Pazartesi:
20.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)