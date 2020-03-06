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06.03.2020 - 09:47 | | İSTANBUL (AA)

Basketbolda 22. hafta heyecanı

ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 22. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek.

Basketbolda 22. hafta heyecanı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 3 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Pınar Karşıyaka-Bahçeşehir Koleji (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.15 OGM Ormanspor-Türk Telekom (Ankara)

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Frutti Extra Bursaspor (Gazanfer Bilge)

8 Mart Pazar:

13.00 Teksüt Bandırma-Sigortam.net İTÜ Basket (Teksüt Kara Ali Acar)

15.15 Beşiktaş Sompo Sigorta-Fenerbahçe Beko (BJK Akatlar)

17.30 TOFAŞ-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (TOFAŞ)

17.30 Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray Doğa Sigorta (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

9 Mart Pazartesi:

20.00 Anadolu Efes-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

 

 

 

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