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07.02.2020 - 10:19 | | İSTANBUL (AA)

Basketbolda haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'nde 19'uncu, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ise 18. hafta müsabakaları yapılacak. Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 2020 Tokyo Olimpiyatları eleme müsabakaları nedeniyle bu hafta karşılaşma oynanmayacak.

Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu 2 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka Tekfen (Şahinbey)

15.15 Teksüt Bandırma-Beşiktaş Sompo Sigorta (Teksüt Kara Ali Acar)

17.30 Türk Telekom-TOFAŞ (Ankara)

20.00 Frutti Extra Bursaspor-OGM Ormanspor (TOFAŞ)

9 Şubat Pazar:

13.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Pınar Karşıyaka (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Anadolu Efes (Gazanfer Bilge)

17.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.00 Galatasaray Doğa Sigorta-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor (Sinan Erdem)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

16.30 Anadolu Basket-Petkimspor (TOBB ETÜ)

18.00 Bornova Belediyespor-1881 Düzce Belediyespor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

Yarın:

16.00 Mamak Belediyespor-Samsunspor (Mamak Belediyesi)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Final Gençlik (Gemlik)

17.00 Akhisar Belediyespor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Akhisar Belediye)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Konyaspor (Fethiye Beşkaza)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Merkezefendi Belediyespor (90. Yıl)

9 Şubat Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)

Basketbolda haftanın programı

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