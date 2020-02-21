Basketbolda haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar nedeniyle bu hafta ara verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maçlarının programı şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Çankaya Üniversitesi-Hatay Büyükşehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Galatasaray-Samsun Canik Belediyespor (Ahmet Cömert)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-OGM Ormanspor (Kadir Has Kongre Merkezi)

17.00 İzmit Belediyespor-BOTAŞ (Kocaeli Atatürk)

23 Şubat Pazar:

15.15 Fenerbahçe Öznur Kablo-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Metro Enerji)

25 Şubat Salı:

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Beşiktaş TRC İnşaat (Ankara)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

16.30 Anadolu Basket-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

Yarın:

16.00 Mamak Belediyespor-Merkezefendi Belediyespor (Mamak Belediyesi)

17.00 BUDO Gemlik Basketbol-Samsunspor (Gemlik)

17.00 Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Fethiye Gençlik (Fethiye Beşkaza)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Bornova Belediyespor (90. Yıl)

19.00 Akhisar Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Akhisar Belediye)

23 Şubat Pazar:

14.00 Bandırma Kırmızı-1881 Düzce Belediyespor (Teksüt Kara Ali Acar)

16.00 Petkimspor-Konyaspor (ENKA)

- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Bayraklı Belediyespor-Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

Yarın:

14.00 Bursa Büyükşehir-Urla Belediyespor (Yıldırım Şahin Başol)

14.00 Yalova VİP-Nesibe Aydın (90. Yıl)

14.00 Antalya 07 Basketbol-İstanbul Üniversitesi (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

15.00 Emlak Konut-Mardin Büyükşehir Başak (Complex İstanbul)

23 Şubat Pazar:

14.00 Mersin Üniversitesi-Bosna 34 (Mersin Üniversitesi)

14.00 BOTAŞ Gelişim-Edremit Belediyesi Gürespor (Ankara DSİ Etlik)

16.00 1881 Düzce Belediyespor-Fenerbahçe Gelişim (Kalıcı Konutlar Merkez)