Basketbolda haftanın programı
ING Basketbol Süper Ligi'ne 21'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 20'nci hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 21'inci, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nde ise 24'üncü hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:
ING Basketbol Süper Ligi
Yarın:
13.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Tekfen (Akatlar)
15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ (Sinan Erdem)
17.30 Frutti Extra Bursaspor-Teksüt Bandırma (TOFAŞ)
1 Mart Pazar:
13.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)
15.15 Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor (Şahinbey)
15.15 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)
17.30 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Sompo Sigorta (Gazanfer Bilge)
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Bugün:
16.00 Samsun Canik Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Mustafa Dağıstanlı)
Yarın:
14.00 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)
15.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Atatürk)
16.00 BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol (Ankara DSİ Etlik)
16.30 Beşiktaş TRC İnşaat-Galatasaray (Akatlar)
1 Mart Pazar:
16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)