Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji-Darüşşafaka Tekfen (Akatlar)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-TOFAŞ (Sinan Erdem)

17.30 Frutti Extra Bursaspor-Teksüt Bandırma (TOFAŞ)

1 Mart Pazar:

13.00 Sigortam.net İTÜ Basket-Anadolu Efes (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

15.15 Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor (Şahinbey)

15.15 Türk Telekom-Pınar Karşıyaka (Ankara)

17.30 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

20.00 Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Beşiktaş Sompo Sigorta (Gazanfer Bilge)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

16.00 Samsun Canik Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Mustafa Dağıstanlı)

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

15.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare (Atatürk)

16.00 BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol (Ankara DSİ Etlik)

16.30 Beşiktaş TRC İnşaat-Galatasaray (Akatlar)

1 Mart Pazar:

16.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-İzmit Belediyespor (Servet Tazegül)