Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu 4 ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Gaziantep Basketbol-Teksüt Bandırma (Şahinbey)

15.15 Galatasaray Doğa Sigorta-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

17.30 Sigortam.net İTÜ Basket-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.00 Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

15 Mart Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-TOFAŞ (Ülker)

13.00 Frutti Extra Bursaspor-Beşiktaş Sompo Sigorta (TOFAŞ)

17.30 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

20.00 Bahçeşehir Koleji-OGM Ormanspor (Akatlar)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo (Ahmet Cömert)

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Ankara)

15.15 Beşiktaş TRC İnşaat-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (Akatlar)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.30 Çankaya Üniversitesi-BOTAŞ (Ankara)

17.00 İzmit Belediyespor-Samsun Canik Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 1881 Düzce Belediyespor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

18.00 Bornova Belediyespor-BUDO Gemlik Basketbol (Altındağ Atatürk)

19.00 Merkezefendi Belediyespor-Akhisar Belediyespor (Pamukkale Üniversitesi)

Yarın:

14.30 Final Gençlik-Konyaspor (Bursa Atatürk)

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Petkimspor (Muradiye)

16.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Kurtdereli)

16.00 Mamak Belediyespor-Bandırma Kırmızı (Mamak Belediyesi)

17.00 Samsunspor-Anadolu Basket (Mustafa Dağıstanlı)

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Bayraklı Belediyespor-Urla Belediyespor (Bayraklı Mustafa Kemal Atatürk)

18.00 BOTAŞ Gelişim-Fenerbahçe Gelişim (Ankara DSİ Etlik)

Yarın:

14.00 Antalya 07 Basketbol-Bursa Büyükşehir (Muratpaşa Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk)

14.00 Bilge Hastanesi Sakarya Yükseliş-Mardin Büyükşehir Başak (Sakarya Atatürk)

15.00 Edremit Belediyesi Gürespor-Nesibe Aydın (Edremit)

15.00 Emlak Konut-Bosna 34 (Complex İstanbul)

15.00 Yalova VİP-İstanbul Üniversitesi (90. Yıl)

17.00 1881 Düzce Belediyespor-Mersin Üniversitesi (Kalıcı Konutlar Merkez)