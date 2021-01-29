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29.01.2021 - 09:59 | | İSTANBUL (AA)

Basketbolda haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne 19. hafta müsabakalarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde sezonun ikinci yarısı 16. hafta karşılaşmalarıyla başlayacak.

Basketbolda haftanın programı
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Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle: 

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 Galatasaray-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Sinan Erdem)

31 Ocak Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

17.30 Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

20.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

1 Şubat Pazartesi:

19.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş Icrypex (Ankara)

 

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

15.00 Akhisar Belediye Basketbol-Global Connect Travel Düzce (Akhisar Belediye)

Yarın:

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

15.45 Ankara Anadolu Basket-Sigortam.net (TOBB ETÜ)

17.30 Bornova Belediyespor-Samsunspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

31 Ocak Pazar:

14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Muradiye)

15.45 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Nadir Gold İstanbul Basket (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Semt77 Yalovaspor-BUDO Gemlik (Yalova 90. Yıl)

1 Şubat Pazartesi:

15.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Mamak Belediyesi (Pamukkale Üniversitesi)

Basketbolda haftanın programı

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