Basketbolda haftanın programı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 Galatasaray-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Sinan Erdem)

31 Ocak Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Pınar Karşıyaka-TOFAŞ (Karşıyaka Mustafa Kemal Atatürk)

17.30 Büyükçekmece Basketbol-Türk Telekom (Gazanfer Bilge)

20.00 Bahçeşehir Koleji-Anadolu Efes (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

1 Şubat Pazartesi:

19.00 OGM Ormanspor-Beşiktaş Icrypex (Ankara)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

15.00 Akhisar Belediye Basketbol-Global Connect Travel Düzce (Akhisar Belediye)

Yarın:

14.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Kocaeli Atatürk)

15.45 Ankara Anadolu Basket-Sigortam.net (TOBB ETÜ)

17.30 Bornova Belediyespor-Samsunspor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

31 Ocak Pazar:

14.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Finalspor (Muradiye)

15.45 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Nadir Gold İstanbul Basket (Selçuklu Belediyesi)

17.30 Semt77 Yalovaspor-BUDO Gemlik (Yalova 90. Yıl)

1 Şubat Pazartesi:

15.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-Mamak Belediyesi (Pamukkale Üniversitesi)