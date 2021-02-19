Basketbolda haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi'ne ise milli maçlar dolayısıyla ara verildi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın maç programı şöyle:

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

13.00 Samsun Canik Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo (Mustafa Dağıstanlı)

21 Şubat Pazar:

14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol (Servet Tazegül)

15.15 Birevim Elazığ İl Özel İdare-OGM Ormanspor (Elazığ İl Özel İdare)

22 Şubat Pazartesi:

14.00 Çankaya Üniversitesi-Galatasaray (Ankara)

16.00 BOTAŞ-Nesibe Aydın (Ankara DSİ Etlik)

17.00 İzmit Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

24 Şubat Çarşamba:

15.00 Beşiktaş HDI Sigorta-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Finalspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Naim Süleymanoğlu)

Yarın:

14.00 Mamak Belediyespor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mamak Belediyesi)

15.45 Semt77 Yalovaspor-Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Yalova 90. Yıl)

17.30 Nadir Gold İstanbul Basket-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Caferağa)

21 Şubat Pazar:

14.00 Samsunspor-Ankara Anadolu Basket (Mustafa Dağıstanlı)

15.45 Global Connect Travel Düzce-Bornova Belediyespor (Kalıcı Konutlar Merkez)

17.30 BUDO Gemlik-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Gemlik)

22 Şubat Pazartesi:

18.00 Sigortam.net-Akhisar Belediye Basketbol (Gazanfer Bilge)