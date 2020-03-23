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23.03.2020 - 07:00 |

Basketbolda hesap-kitap zamanı

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan da henüz hastalığın yayılım süreci ve tedavisiyle ilgili bir bilgi ortaya çıkmadığı için gelecek için karar alamadıklarını, tüm seçenekleri konuşarak bir sonuca varmaya çalıştıklarını söyledi.

Basketbolda hesap-kitap zamanı

Kovid-19 virüsü nedeniyle yaşanan sıkıntılar sonrasında basketbol liglerinde de maçlar ertelendi ve sezonun geri kalanıyla ilgili henüz bir karar alınamadı.

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan da henüz hastalığın yayılım süreci ve tedavisiyle ilgili bir bilgi ortaya çıkmadığı için gelecek için karar alamadıklarını, tüm seçenekleri konuşarak bir sonuca varmaya çalıştıklarını söyledi. Özellikle Avrupa’nın büyük ligleri ve Avrupa Kupaları konusunda alınacak kararları da takip ettiklerini söyleyen Onan, “Euroleaugue, FIBA, Avrupa Ligleri... Zaten şu anda herkes ne olacağını düşünüyor. Birçok ospiyonu düşünmek lazım. Çünkü maçlar ertelendiğinde kulüplerin oyunculara ödeme yapması gererekebilir ama iptal olursa farklı bir durum ortaya çıkar. Hukukçular da durumu inceliyor. Ama en önemlisi insan sağlığı. Önceliği buna vererek bir çözüm bulmaya çalışacağız” dedi.

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