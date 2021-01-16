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16.01.2021 - 14:18 |

Basketbolda yarın derbi heyecanı yaşanacak

ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasındaki derbi maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş yarın karşı karşıya gelecek.

Basketbolda yarın derbi heyecanı yaşanacak
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.00'te başlayacak.

Geride kalan 16 haftada 13 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Fenerbahçe Beko, 2. sırada bulunuyor. 7 galibiyet ve 9 mağlubiyeti bulunan Beşiktaş ise 10. sırada yer alıyor. Ligin ilk 6 haftasında kazanamayan siyah-beyazlı ekip, 7 galibiyeti son 10 maçta elde etti.

İki takım arasında ligin ikinci haftasında oynanan derbiyi sarı-lacivertli ekip, 83-74 kazanmıştı.

Basketbolda yarın derbi heyecanı yaşanacak

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