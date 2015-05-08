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08.05.2015 - 22:45 | | İSTANBUL (AA)

"Baskıyı her türlü uyguluyorlar"

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Baskıyı her türlü uyguluyorlar"
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Galatasaray - Torku Konyaspor: 1-0
Galatasaray - Torku Konyaspor: 1-0
Galatasaray - Torku Konyaspor: 1-0
Galatasaray - Torku Konyaspor: 1-0Haberin Tüm Fotoğrafları

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Torku Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, şampiyonluğa oynayan takımlara karşı bu dönemde mücadele vermenin zor olduğunu kaydetti.

"Baskıyı her türlü uyguluyorlar"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, "Ligin bu döneminde şampiyonluğa oynayan takımlara karşı mücadele vermek bizim gibi takımlar için zor. Atmosfer oldukça sıcak oluyor. Bugün de öyleydi. Şampiyonluk için oynayan takımlar, son haftalarda galibiyete giden yolda baskıyı her türlü uygulayabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın, kağıt üzerinde kurguladıkları duruma yakın seyrettiğini dile getiren Aykut Kocaman, şöyle konuştu:

"Özellikle ilk yarıda son derece başarılıydık. Hem kalemize rakibi fazla yaklaştırmadık hem de doğru ileri çıkışlarla maçın içinde kaldık. İkinci yarı baskının artması normaldi. Bu aynı zamanda rakibin açık vermesi anlamına geliyordu ve öyle de oldu. Topu iyi taşıdık ama ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçişte doğru pasları üretemedik. Yan toptan gelen bir golle de mağlup olduk. İkinci yarıda gelen pozisyonlara bakıldığında hep yan toplardandı. Gol de yine öyle bir şekilde oldu. Kafayla voleybol maçı gibi oldu. Üç kişi dokundu ve sonunda gol oldu."

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