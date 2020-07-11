11.07.2020 - 13:42 | | Ä°STANBUL (AA) -
Baskonia, Tonye Jekiri'yi transfer etti
Ä°spanyol ekibi NijeryalÄ± pivot Tonye Jekiri'yi kadrosuna kattÄ±.Â
THY Avrupa Ligi'nde mÃ¼cadele eden Ä°spanya'nÄ±n Baskonia Basketbol TakÄ±mÄ±, NijeryalÄ± pivot Tonye Jekiri'yi renklerine baÄŸladÄ±.
Baskonia KulÃ¼bÃ¼, Fransa'nÄ±n ASVEL ekibinden ayrÄ±lan 25 yaÅŸÄ±ndaki Jekiri ile 2 yÄ±llÄ±k sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
TÃ¼rkiye'de BandÄ±rma KÄ±rmÄ±zÄ±, Gaziantep Basketbol ve BelÃ§ika'da Oostende formalarÄ± da giyen 2,12 metre boyundaki Jekiri, geÃ§en sezon ASVEL'e imza atmÄ±ÅŸtÄ±.
Fransa liginde 7,8 sayÄ±, 6,2 ribaunt ortalamalarÄ± yakalayan Jekiri, THY Avrupa Ligi'nde ise maÃ§ baÅŸÄ±na 8,7 sayÄ±, 7,5 ribauntla oynamÄ±ÅŸtÄ±. Jekiri, geÃ§en sezon THY Avrupa Ligi'nin en fazla ribaunt alan (202) oyuncusu olmuÅŸtu.
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