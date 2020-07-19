Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Baskonia Vitoria-Gasteiz, Carrington'ı transfer etti
19.07.2020 - 15:19 | |   İSTANBUL (AA) -

Baskonia Vitoria-Gasteiz, Carrington'ı transfer etti

İspanya'nın Baskonia Vitoria-Gasteiz Basketbol Takımı, Khadeen Carrington'ı renklerine bağladı.

Baskonia Vitoria-Gasteiz, Carrington'ı transfer etti
ABONE OL

İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, oyun kurucu ve şutör guard mevkilerinde oynayabilen 24 yaşındaki basketbolcuyla iki yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Almanya'da ligi ikinci sırada tamamlayan Ludwigsburg takımında forma giyen Carrington, geçen sezon 21 maçta 17,2 sayı, 4 ribaunt ve 3,3 asist ortalamasıyla oynadı.

Carrington, yeni takımıyla kariyerinde ilk kez THY Avrupa Ligi heyecanı yaşayacak.

 

Messi ''Düzensiz bir takımdık!''
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Baskonia Vitoria-Gasteiz, Carrington'ı transfer etti
    Baskonia Vitoria-Gasteiz, Carrington'ı transfer etti
  2. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi dostluk mesajları
    Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi dostluk mesajları
  3. Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Trabzonspor Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
  4. Türk futbolundan Selçuk İnan geçti
    Türk futbolundan Selçuk İnan geçti
  5. "Şifo Mehmet", teknik direktörlük kariyerinde bir ilki yaşadı
    "Şifo Mehmet", teknik direktörlük kariyerinde bir ilki yaşadı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

TFF 1. Lig'de gözler artık play-off'ta

TFF 1. Lig'de gözler artık play-off'ta

Adana Demirspor, Süper Lig umutlarını play-off'a bıraktı

Adana Demirspor, Süper Lig umutlarını play-off'a bıraktı

Başakşehir maçı öncesi Kayserispor'da 3 kadro dışı birden

Başakşehir maçı öncesi Kayserispor'da 3 kadro dışı birden

Göztepe'de Başkan Sepil'den hakem tepkisi

Göztepe'de Başkan Sepil'den hakem tepkisi

Sıradaki Haber