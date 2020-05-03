BATE Borisov - Neman Grodno maçı canlı bahisle Misli.com'da

BATE hafta arasında, Slavia Mozyr'a 1-0 kaybettiği yarı final ilk maçının rövanşını 2-0 kazandı ve adını Belarus Kupası'nda finale yazdırdı. 2 yenilgiyle açtıkları sezonda, son 4 maçta 10 puan toplayıp üst sıralara tırmanmayı başardılar. Son maçlarda sakatlığı sebebiyle kadroya girmekte zorlanan Yevgeniy Berezkin dışında takımda önemli bir eksik yok.

Neman ise geçtiğimiz hafta, sezonun sürpriz başlangıçlarından birine imza atan Energetik-BGU karşısında 3-0'lık net bir galibiyet almıştı. Sağ açık Pavel Tseslyukevich'in sakatlığı sürüyor, kadroda olmayacak. Ligde henüz süre almayan Maksim Yablonski'nin durumu maç saati netlik kazanacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- BATE, iç sahada oynadığı son 5 resmi maçı kaybetmedi. (4 galibiyet - 1 beraberlik)

- İki takım arasında oynanan son 16 resmi maçta Neman galibiyeti bulunmuyor! (2 beraberlik)

- İki takım arasında oynanan son 11 lig maçını BATE kazandı!

- Neman bu sezon ligde oynadığı 3 deplasman maçında da ilk yarılara "beraberlik" ile girdi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu mücadeleyi kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "BATE Borisov" galibiyeti! %22'lik kesim ev sahibinin 3 puanı hanesine yazdırmasını bekliyor... %11'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.