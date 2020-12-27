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27.12.2020 - 14:45 | | İHA

Batuhan Ahmet Şen, Galatasaray'a döndü

Misli.com 2 Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'da kiralık olarak forma giyen ve sözleşmesi sona eren kaleci Batuhan Ahmet Şen, kulübü Galatasaray'a geri döndü.

Batuhan Ahmet Şen, Galatasaray'a döndü
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Galatasaray'ın alt yapısında yetişen ve sarı-kırmızılı takımın 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesini uzattığı 21 yaşındaki genç kaleci Batuhan Ahmet Şen'i, Hekimoğlu Trabzon FK'ya bedelsiz olarak kiralanmıştı. Trabzon temsilcisiyle kiralık sözleşmesi sona eren oyuncu, kulübü Galatasaray'a geri döndü.

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