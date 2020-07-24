24.07.2020 - 22:19 |
Batuhan Karadeniz fırtınası! Tuzlaspor finalde...
TFF 2. Lig Play Off Yarı Final maçında Tuzlaspor, Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Maçta 2 gol atan Batuhan Karadeniz müsabakanın yıldızı oldu.
FF 2. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. Kırmızı Grup yarı final karşılaşmasında Ankara Demirspor ile Tuzlaspor, Calista Sports Center Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.
Zorlu maçtan 2-0 galip ayrılan Tuzlaspor final biletini kaptı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 62 ve 64. dakikalarda penaltıdan Batuhan Karadeniz kaydetti.