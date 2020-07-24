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Haberler1.Lig Haberleri Batuhan Karadeniz fırtınası! Tuzlaspor finalde...
24.07.2020 - 22:19 |

Batuhan Karadeniz fırtınası! Tuzlaspor finalde...

TFF 2. Lig Play Off Yarı Final maçında Tuzlaspor, Ankara Demirspor'u 2-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Maçta 2 gol atan Batuhan Karadeniz müsabakanın yıldızı oldu.

Batuhan Karadeniz fırtınası! Tuzlaspor finalde...
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FF 2. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. Kırmızı Grup yarı final karşılaşmasında Ankara Demirspor ile Tuzlaspor, Calista Sports Center Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Zorlu maçtan 2-0 galip ayrılan Tuzlaspor final biletini kaptı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri 62 ve 64. dakikalarda penaltıdan Batuhan Karadeniz kaydetti.

Batuhan Karadeniz fırtınası Tuzlaspor finalde...

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