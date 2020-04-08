Batuhan Karadeniz Skorer'e açıkladı! PSV, Benfica, City...

İşte Batuhan Karadeniz'in açıklamalarından öne çıkanlar:

- 1.5 yaşında çocuğumuz var. Allah isteyenlere de versin. Eşim çok titiz. Alış veriş dışında dışarı çıkmıyoruz. Küçük bir oğlumuz olduğu için titiz davranıyoruz. Tedbirliyiz, antrenmanları evde yapıyoruz. Sert zeminde koşmak zarar veriyor. Vücudumuz motorik özellikleri kaybetmesin diye evde çalışıyoruz. Korkuyoruz, hepimiz tedirginiz. Neyin ne olacağı belli oldu. Hazırlanma sürecimiz var. Teknik adamların rolü çok önemli. Vücut sıfırlamaya başladı. Koşamıyoruz. Tekrar sezon başı kampı olacak.

- Zor bir süreç bizi bekliyor. Formda olan takımlar aynı formu devam ettirebilecek mi? Bu süreçte kim nasıl olacak, ligler nasıl şekillenecek bilemiyoruz. Sakatlıkların da olacağını düşünüyorum. İnşallah olmaz diyorum.

- Beni ben yapan Beşiktaş'tır. Ben Beşiktaş'ta profesyonel oldum. İnsanlar beni Beşiktaşlı olarak tanıdı. Beşiktaş Kulübü A.Ş. değil. Şahısların değil, insanlar gelip geçici. Şahıslara illaki kırgınlığım var. Benim de suçlarım var. İkinci geldiğim zaman nasıl geldiğimi anlamadım. Omuzum çıktı. Ahmet abiye (Bulut) Beşiktaş'ta oynamak istediğimi söyledim. Eskişehirspor'da da iyiydim. 8-9 gol attım. PSV Eindhoven, Benfica ile temas halindeydik. Gidelim buradan, Beşiktaş'a her zaman dönersin diyordu. 'Kendime inanıyorum, Beşiktaş'ta oynarım' dedim. Mustafa hoca beni hiç oynatmadı, şans vermedi. İsteyenlerim de vardı. Devre arası ayrıldım, tekrar Eskişehirspor'a gittim. Formumun zirvesindeyken forma şansı bulamadım. Yine Beşiktaş'a geldim. Samet hoca vardı. 1-2 hafta antrenman yaptım, hazır değildim. Bana sen 'Karabük maçında oynayacaksın' dediler. Hazır değildim. İlk intiba önemliydi. Tabii oynarım dedim. Karabükspor maçında 2 tane asist yaptım.

- Elazığspor maçında 'Beni oynatmazlar' dedim. Bir baktım oynuyorum. Top falan gelmedi. Almeida girdi yerime. Milyon euroluk adamları fazla oturtamazsın kulübede. Neyse yendik, olay yine benim başıma kaldı. Oğlum Kayra da olsa Beşiktaş, Elazığspor'u yenecek. Hazır değilken oynatıldık, tekrar kesildik. Trabzonspor maçında yine ben oynadım. Almeida sol açıkta oynadı. Ondan sonra Beşiktaş defteri kapanmış oldu. Ben her zaman Beşiktaşlıyım. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olsun, izlemem. Maç izlemeyi de sevmiyorum. Ama Beşiktaş maçlarını izlerim.

- Balotelli'nin yaptığının yüzde 10'unu yapsaydım hakkımda ne yazacaklardı? Dilin de kemiği yok. Düşünmeden konuşuyorum. Yapmadığım çok yazıldı. Doğru sözün para etmediği bir yer. Hayal satıyorlar insanlara. Yabancı oyuncu diyor ki 20-30 tane atarım diyor. Zaman geçmiş, atamamış ama milyon euroları almış.

- Call of Duty oynuyorum. Oyunu seven insanlarız. Neymar 9 saatini oyun oynayarak geçiriyor. Bilgisayar oyunu oynarken neden bu kadar büyütülüyor, anlamıyorum. Normal bir şey. Manyak oldu herkes.

- Bandırmaspor taraftarı benim neden ayrıldığımı merak ediyor. Detaylı bir şekilde sezon bittiği zaman açıklayacağım. Şahıslar olarak açıklayacağım, bir bir söyleyeceğim. Şimdi yanlış olur.

- Manchester City olayı gerçekten vardı. Ben Manchester City ile İsviçre'de turnuvalara katıldım, fotoğrafları bile var. O dönem Başkanımız Yıldırım Demirören beni Beşiktaş'ta tutmayı tercih etti. O dönem profesyonel sözleşmem de yoktu. Kaçsam kaçabilirdim. İyi ki kaçmamışım.

- Valla Sergen hocamla Sivasspor'da beraberdik. Benzer yanlarımız var. Kimse görüldüğü gibi değildir.

- Bizim işimiz gerçekten kolay değil. Sahanın içinde yüzümüze bakarak küfür ediyorlar. Haftada bir kampa gidiyorum. Nereden baksan senede 2.5 ay kamptayım. Memur değilsiniz, cumartesi-pazarınız yok. Bir kez dünyaya gelsem futbolcu olmak istemezdim. Günümüzün futbolunda inanılmaz derecede bozuk ortam. Futbolcudan çok kazanan menajer gördüm. Böyle bir şey olur mu ya. Adam koşmuyor bile. Kimse de bu işe dur diyemiyor.

- Futbolcu olmasam ya asker ya polis olurdum herhalde. Boş zamanlarımda dizi izliyorum. La Casa de Papel gibi.

- Süreç çok kötü oldu. Aktif olarak lig devam ediyor olsaydı favorim Trabzonspor diyecektim. Ancak ara girdiği için şampiyonluk favorim Medipol Başakşehir.



