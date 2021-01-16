Bayburt Özel İdarespor'da transfer yasağı kalktı

Sezon başında oyuncularına ödeme yapamadığı için transfer yasağı alan Bayburt Özel İdarespor, ligin ilk yarısını mevcut kadro ile 14 puanla 19'uncu sırada tamamladı.

Göreve gelir gelmez yoğun bir çalışma temposuna giren kulübün yeni başkanı Şemsettin Çalışkan, 4 teknik adam ve 17 futbolcuyla anlaşarak kulübün transfer yasağını kaldırdı.

Bayburt Özel İdarespor yönetimi, transfer yasağının kalkmasının ardından ikinci yarıya iddialı bir kadro kurmak için de hazırlıklara başladı. Bu arada Sarı-siyahlı takım, ligin ikinci yarı hazırlıkları için kamp yapmak üzere Antalya'ya gitti.