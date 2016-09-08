Baydar: "İlk galibiyetimizi Antalya karşısında alacağız'

Sezona iki beraberlikle başladıklarını hatırlatan A. Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, “Bakıldığında hem Ç.Rizespor hem de Beşiktaş maçlarında galibiyeti kaçıran taraf bizdik. İyi oyunumuzun ve mücadelemizin tam karşılığını alamamıştık. Ama ligde alınan her puanın değerli olduğunun da farkındayız. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Milli takımlarında mücadele eden ve gururumuz olan oyuncularımızın sakatlanmadan dönmeleri bizim için sevindirici bir durum. Tek üzüldüğümüz nokta; Eskişehirspor özel maçında sakatlanan Ioan Hora’nın iki hafta takımımızdan uzak kalacak olması. Sağlık ekibimiz kendisinin yeniden takımımıza dönmesi adına yoğun mesai harcıyor. Takımımız hazırlıklarını sürdürüyor. Hafta sonu deplasmanda Antalyaspor ile zorlu bir 90 dakikaya çıkacağız. Amacımız, mücadelemiz ve oyunumuzla ilk 2 haftada alamadığımız galibiyeti Antalyaspor deplasmanından çıkarmak ve camiamıza bir bayram hediyesi vermek. Teknik heyet ve oyuncularımıza güveniyoruz. Rakibimizin cezası nedeniyle sadece taraftarlarımızın izleyebileceği maçın kazananı inşallah takımımız olacak. Alacağımız galibiyet Shakhtar Donetsk maçıyla başlayacak zorlu seri öncesinde büyük moral olacak” dedi.