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10.06.2020 - 00:39 | | AA

Bayer Leverkusen Almanya Kupası’nda finale yükseldi

Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında Bayer Leverkusen, 4. Lig’de mücadele eden Saarbrücken ile karşılaştı. Bayer Leverkusen 3-0'lık galibiyetle adını finale yazdırdı.

Bayer Leverkusen Almanya Kupası’nda finale yükseldi
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Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında 4. Lig’de mücadele eden Saarbrücken’i deplasmanda 3-0 yenen Bayer Leverkusen finale yükseldi. 

Völklingen’deki Hermann-Neuberger Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bayer Leverkusen, 11. dakikada Moussa Diaby ve 19. dakikada Lucas Alario’nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. 

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen kırmızı-siyahlı ekip, 58. dakikada Karim Bellarabi ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. 

Diğer finalist, Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt arasında yarın oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak. 

Final karşılaşması 4 Temmuz’da Berlin’de Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

Bayer Leverkusen Almanya Kupası’nda finale yükseldi

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