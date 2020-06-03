Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayer Leverkusen, Wendell’in sözleşmesini 2022’e kadar uzattı
03.06.2020 - 16:46 | | BERLİN (AA)

Bayer Leverkusen, Wendell’in sözleşmesini 2022’e kadar uzattı

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen, Brezilyalı futbolcusu Wendell’in sözleşmesini 2021-2022 sezonu sonuna kadar uzattı.

Bayer Leverkusen, Wendell’in sözleşmesini 2022’e kadar uzattı
ABONE OL

 

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 26 yaşındaki Wendell’in 2020-2021 sezonu sonunda bitecek sözleşmesinin 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. 

Bayer Leverkusen’in üst yöneticisi (CEO) Rudi Völler, Wendell için Bayer Leverkusen’in özel bir kulüp olduğunu aktararak, "Wendell geçmişte cazip teklifleri reddetti ve bize bağlı kaldı." ifadesini kullandı.

Tecrübeli futbolcu da kendisini kulüpte iyi hissettiğini vurgulayarak "Bu kulüp benim ailem oldu. Bu takımla daha büyük şeyler başaracağımıza inanıyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

2014’den beri Bayer Leverkusen’de forma giyen Wendell, Bundesliga’da forma giydiği 160 maçta 7 gol attı.

Bayer Leverkusen, Wendell’in sözleşmesini 2022’e kadar uzattı

Beşiktaş'tan antrenman paylaşımı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Premier Lig dönüyor! Derbi şifresiz...

Premier Lig dönüyor! Derbi şifresiz...

Galatasaray orta, şut ve bitiricilik çalıştı

Galatasaray orta, şut ve bitiricilik çalıştı

Kamerunlu futbolcu Ekeng'in ölümünde ihmal tespit edildi

Kamerunlu futbolcu Ekeng'in ölümünde ihmal tespit edildi

Dünya, Beşiktaş'ın ırkçılığa karşı duruşunu konuşuyor

Dünya, Beşiktaş'ın ırkçılığa karşı duruşunu konuşuyor

Sıradaki Haber