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23.08.2016 - 18:14 | | İSTANBUL (AA)

Bayer Leverkusenli Chicharito sakatlandı

Bundesliga ekibinin golcüsü, evindeki merdivenlerden düşerek sağ elini çatlattı.

Bayer Leverkusenli Chicharito sakatlandı
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Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayer Leverkusen'de forma giyen golcü Javier "Chicharito" Hernandez, evindeki merdivenlerden düşerek sağ elini çatlattı.

Bayer Leverkusen Kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Meksikalı futbolcunun dün gece evindeki merdivenlerden düşerek sağ elini çatlattığı belirtildi. Golcü futbolcunun Merheim Hastanesinde ameliyat edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Chicharito'nun iki hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Öte yandan, Bayer Leverkusen'in kaptanı Alman Lars Bender'in de 2016 Rio Olimpiyatları kapsamında Brezilya ile oynanan final maçında sakatlandığı ve iki hafta forma giyemeyeceği duyuruldu.

Türk futbolcular Hakan Çalhanoğlu ve Ömer Toprak'ın da forma giydiği Bayer Leverkusen, Bundesliga'nın ilk haftasında, 27 Ağustos'ta Borussia Mönchengladbach ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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