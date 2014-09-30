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30.09.2014 - 20:44 | | SKORER

Bayern Münih 2'de 2 yaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta maçında Bayern Münih deplasmanda CSKA Moskova'yı 1-0 yendi.

Bayern Münih 2'de 2 yaptı!
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CSKA Moskova - Bayern Münih
CSKA Moskova - Bayern Münih
CSKA Moskova - Bayern Münih
CSKA Moskova - Bayern MünihHaberin Tüm Fotoğrafları

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 2. hafta maçında CSKA Moskova ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Alman ekibi Bayern Münih, rus rakibi CSKA Moskova'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Khimki Arena'da CSKA Moskova'nın geçen sezondan kalan cezası nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede Bayern Münih'e galibiyeti getiren golü 22. dakikada penaltıdan Thomas Müller kaydetti.

Bu sonucun ardından E Grubu'nda Bayern Münih 3 olan puanını 6'ya çıkardı, CSKA Moskova ise henüz puanla tanışamayarak 0 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi E Grubu 3. hafta maçında 21 Ekim Salı günü Bayern Münih deplasmanda Roma'nın konuğu olacak, CSKA Moskova ise sahasında Manchester City'yi ağırlayacak.

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