Bayern Münih 3 puanı tek golle aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) oynanan 15. hafta karşılaşmasında Bayern Münih, deplasmanda Eintracht Frankfurt'u 1-0 mağlup ederek ilk yarıyı lider tamamlamayı garantiledi.



Frankfurt kentindeki Commerzbank Arena’da oynanan karşılaşmada Bavyera ekibinin tek golünü 20. dakikada Arturo Vidal attı. Puanını 35'e çıkaran Bayern Münih sezonun ilk yarısını lider tamamlamayı garantiledi. Eintracht Frankfurt ise 22 puanda kaldı.



UEFA Şampiyonlar Ligi’nde hafta içinde Beşiktaş’a 2-1 yenilen Leipzig sahasında Mainz 05 ile 2-2 berabere kaldı.



Karşılaşmada Leipzig’in gollerini 29. dakikada Kevin Kampl ve 45. dakikada penaltıdan Timo Werner atarken, konuk ekibin gollerini 39. dakikada Robin Quaison ve 87. dakikada Emil Berggreen kaydetti.



Leipzig, 27 puan ve maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Mainz ekibi de 16 puanla 14. sıradaki yerini korudu.



Borussia Dortmund ise sahasında Werder Bremen'e 2-1 yenilerek üst üste oynadığı 8. maçta da galip gelemedi.



Werder Bremen, 26. dakikada Maximilian Eggstein ve 65. dakikada Gabre Selassie ile fileleri havalandırırken, Dortmund’un tek golü 57. dakikada Pierre-Emerick Aubameyang’dan geldi.



Sarı-siyahlılar 22 puan ve maç fazlasıyla 7. sırada bulunuyor. Puanını 14'e çıkaran Werder Bremen maç fazlasıyla 16. sıraya yükseldi.

