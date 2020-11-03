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Haberler1.Lig Haberleri Bayern Münih, Ali Akman transferi için girişimlere başlıyor!
03.11.2020 - 08:38 | | Fanatik

Bayern Münih, Ali Akman transferi için girişimlere başlıyor!

Bursaspor’da 8 maçta 7 gol 1 asistlik performans gösteren Ali Akman, Avrupa devlerinin radarında. 18 yaşındaki golcüyü Bayern Münih yakından takip ediyor. Genç yıldızı alıp tecrübe kazanması için kiralamayı düşünen Alman ekibinin bir yetkilisini Milli arada Bursa’ya göndereceği ifade edildi.

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TFF 1. Lig’in 8. haftasında Boluspor’u 4-2 mağlup eden Bursaspor’da Ali Akman ismi yükselmeye devam ediyor. Yeşil-Beyazlı takımın 4 golünün 2’sine imzasını atan 18 yaşındaki futbolcu gol sayısını 7’ye çıkarttı. 8 haftada 7 gol, 1 asistlik performansıyla dikkat çeken Ali Akman’ın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Bursaspor Kulübü’nün, genç futbolcunun sözleşmesini uzatması için tekrar görüşme yapması beklenirken Avrupa’nın devleri de Ali Akman’ı yakın takibe aldı.

Devrede iş bitecek

Bayern Münih’in genç futbolcu için devrede olduğu bildirildi. Ali Akman’ı alıp kiralayarak gelişimini takip etmek isteyen Alman ekibi, Milli arada bir kulüp temsilcisini Bursaspor’la görüşmek üzere Türkiye’ye yollayacak. Bursaspor’un da sözleşme uzatmaya yanaşmayan futbolcuyu devre arasında yüksek bir rakamla satmayı düşündüğü gelen haberler arasında.

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Bayern Münih, Ali Akman transferi için girişimlere başlıyor

Bayern Münih, Ali Akman transferi için girişimlere başlıyor

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