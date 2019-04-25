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25.04.2019 - 23:27 | | AA

Bayern Münih, Almanya Kupası'nda finalde

Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında deplasmanda Werder Bremen'i 3-2 yenen Bayern Münih finale yükseldi. Münih finalde Leipzig ile karşılaşacak.

Bayern Münih, Almanya Kupası'nda finalde
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Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında deplasmanda Werder Bremen'i 3-2 yenen Bayern Münih finale yükseldi.

Bremen'deki Weser Stadı'nda oynanan karşılaşmada Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin 36. dakikada golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

Thomas Müller'in 63. dakikada topu filelere göndermesiyle konuk ekip skoru 2-0 yaptı.

Werder Bremen 74. dakikada Yuya Osako ve 75. dakikada Milot Rashica ile üst üste 2 gol buldu ve maçta 2-2’lik eşitliği sağladı.

Bayern Münih 80. dakikada Kingsley Coman'ın ceza sahasında düşürülmesi sonucunda penaltı kazandı. Penaltı atışını Robert Lewandowski gole çevirmesiyle Bayern Münih karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Böylelikle Bavyera ekibi Almanya Kupası'nda finale yükseldi. Kırmızı-beyazlılar kupada 23. kez finalde mücadele edecek.

Bayern Münih, 25 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde, dün Hamburg’u deplasmanda 3-1 mağlup eden Leipzig ile karşılaşacak.

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