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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Bayern Münih altyapı antrenörü hakkında ırkçılık iddiası!
13.08.2020 - 20:01 |

Bayern Münih altyapı antrenörü hakkında ırkçılık iddiası!

Bayern Münih'in altyapısında görev yapan bir antrenörün ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle polisin soruşturma başlattığı bildirildi.

Bayern Münih altyapı antrenörü hakkında ırkçılık iddiası!
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih'in altyapısında görev yapan bir antrenörün ırkçı ifadeler kullandığı gerekçesiyle polisin soruşturma başlattığı bildirildi. 

Almanya Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin bünyesinde bulunan WDR televizyonunda yayımlanan "Sport inside" programının haberinde, Münih kulübünün altyapısında uzun süredir çalışan bir antrenörün internet üzerindeki sohbet gruplarında transfer edilecek futbolcularla ilgili birçok kez ırkçı ifadeler kullandığı iddia edildi.

Söz konusu ifadelerin iki yıl öncesine ait olduğunun belirtildiği haberde, ebeveynlerin ve antrenörlerin, sohbet gruplarında bu ifadelerin kullanıldığını doğruladığı aktarıldı. Haberde olayın kulüp yönetimine de bildirildiği kaydedildi. 

Bayern Münih altyapı antrenörü hakkında ırkçılık iddiası

Münih polis sözcüsü Werner Kraus, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirterek, Bayern Münih'ten iş birliği yapmasının talep edildiğini aktardı. 

Kraus, olayla ilgili suçlamaların doğru olup olmadığının incelendiği bilgisini paylaştı. 

Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ise Sky televizyon kanalına yaptığı açıklamada, kulüp içi incelemenin yakında bitirileceğini ve bunun sonuçlarının olacağını söyledi. 

"Bu olay Bayern Münih'in temsil ettiği değerlere uymuyor." ifadesini kullanan Rummenigge, Bayern Münih'in her zaman ırkçılığa karşı mücadele ettiğini kaydetti.

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